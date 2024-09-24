الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف طرطوس

أعلنت مصادر بالجيش السوري لرويترز ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية على البحر المتوسط، وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.