قطر أول بلد عربي تعفيه الولايات المتحدة من متطلبات التأشيرة

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انها ستعفي مواطني قطر من متطلبات التأشيرة، ما يجعل الشريك الخليجي الوثيق لواشنطن أول دولة عربية تستفيد من الخطوة.



بإعفاء الإمارة الخليجية الغنية بموارد الطاقة من "المتطلبات الأمنية الصارمة"، تصبح الجهة الثانية والأربعين التي تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرات، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية.



وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن الاتفاق "سيعمّق شراكتنا الاستراتيجية ويعزز تدفق الأشخاص والتجارة بين بلدينا".