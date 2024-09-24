بلينكن يحضّ الأمم المتحدة على التحرك ضد إيران وكوريا الشمالية على خلفية دعمهما روسيا

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء على اتّخاذ إجراء دولي ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب دعمهما روسيا في غزوها أوكرانيا.



وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي "الدعم الذي تقدّمه طهران وبيونغ يانغ يساعد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على ارتكاب مجازر والتسبب بمعاناة وخراب لرجال ونساء وأطفال أوكرانيين أبرياء"، معتبرا أن هاتين الدولتين "انتهكتا قرارات عدة لمجلس الأمن".