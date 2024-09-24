اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان حيث أوقعت ضربات إسرائيلية أكثر من 500 قتيل الإثنين، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.



وقالت البعثة الثلاثاء إن الاجتماع الذي طلبته فرنسا سيُعقد الأربعاء 25 أيلول الساعة 18,00 (22,00 ت غ)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

