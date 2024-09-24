بايدن يزور ألمانيا وأنغولا الشهر المقبل

يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل إلى أنغولا، في زيارة هي الأولى وربما الوحيدة له في المنصب، إلى إفريقيا، كما يزور ألمانيا في إطار تعزيز تحالفات الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من ولايته.



وكان بايدن تعهّد في 2023 زيارة إفريقيا حيث تتنافس واشنطن مع بكين وموسكو على النفوذ في القارة.



وتأتي الرحلة التي ستجرى بين العاشر من تشرين الأول والخامس عشر منه في خضم الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية التي تخوضها نائبته الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنّ بايدن سيزور ألمانيا في المقام الأول "لتعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين الولايات المتحدة وألمانيا بصفتهما حليفتين وصديقتين".

