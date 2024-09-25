الجيش الإسرائيلي: جرى اعتراض صاروخ أطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم رصده قادمًا من لبنان بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.



ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الدفاع المدني.