الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق في وسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومناطق بوسط إسرائيل.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ فوق تل أبيب دون ورود أنباء عن أضرار أو إصابات.