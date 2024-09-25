الذهب يسجل رقمًا قياسيًا

سجل الذهب رقمًا قياسيًا مرتفعًا في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء عند 2665.10 دولار للأوقية.وصعدت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2682.60 دولار للأوقية.