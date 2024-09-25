ماكرون لنظيره الإيراني: تحسين العلاقات مرهون بمصير الفرنسيين المحتجزين في إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني أن تحسين العلاقات الثنائية لن يحدث إلا إذا تم الإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.



وذكر بيان للرئاسة الفرنسية أن "رئيس الجمهورية شدد على ضرورة إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين تعسفيًا في السجون الإيرانية لمدة عامين في ظروف مهينة، وهو شرط أساسي لأي تحسن في العلاقات الثنائية مع فرنسا".



وكان ماكرون قد التقى في وقت سابق بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة.