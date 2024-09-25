مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للإنخراط مجددًا في الملف النووي

ذكر رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك، مشيرًا إلى أنه يأمل في زيارة طهران في تشرين الأول.



وفي مقابلة مع رويترز، قال غروسي إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بوتيرة منتظمة، لكنه أوضح أنه يرغب في المضي قدمًا في الأسابيع القليلة المقبلة في الجهود الرامية إلى وضع الأساس للمحادثات بين إيران والغرب.