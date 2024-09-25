بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة نصحت البريطانيين الثلاثاء بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك.



وقالت الوزارة في بيان: "سينتقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص في الساعات القادمة مع استمرار الحكومة في إعداد خططتها للطوارىء في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".