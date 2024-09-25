ثلاثة قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحًا في هجوم روسي على خاركيف

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرون بهجوم روسي على حي سكني في خاركيف (شمال شرق) ثاني كبرى المدن الاوكرانية، وفق السلطات الأوكرانية.



وقال رئيس إدارة المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تطبيق تلغرام إن "العدو نفذ خمس ضربات على الأقل بقنابل جوية في حي كييفسكي"، موضحًا أن ثلاثة أشخاص قتلوا.



ومن جهته، أعلن رئيس بلدية خاركيف إيغور إصابة 34 شخصًا بجروح.



وقال سينيغوبوف إن مبنى سكنيًا مكونًا من ثمانية طوابق تضرر، ونشر صورًا لمبنى مدمر جزئيًا.



وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام بـ"هجوم روسي جديد على خاركيف".

