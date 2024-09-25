الولايات المتحدة توافق على بيع مصر صواريخ بأكثر من 700 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة الثلاثاء على بيع مصر صواريخ ستينغر بقيمة 740 مليون دولار، في وقت يشهد تقاربًا بين واشنطن والقاهرة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من أيلول أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدمًا في مجال احترام حقوق الانسان للافراج عن جزء من هذه المعونة.



وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع مصر 720 صاروخًا من طراز سترينغر لأنظمة في حوزة القاهرة.



وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان أن "ذلك سيحسن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".