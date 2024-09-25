نتنياهو يرجىء سفره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الخميس

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأربعاء الى الخميس سفره الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ظل التصعيد بين الدولة العبرية وحزب الله.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن "نتانياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة غدًا الخميس عوضًا عن هذه الليلة، وسيعود مساء السبت"، مشيرًا الى أنه "خلال اليوم، سيجري رئيس الوزراء مناقشات لبحث استمرار الهجمات في لبنان".