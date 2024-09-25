ترامب يتهم إيران بتهديدات كبيرة على حياته

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء أن هناك "تهديدات كبيرة" على حياته من قبل إيران، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذرته من تهديدات "حقيقية ومحددة" من قبل طهران.



وكتب ترامب على شبكته تروث سوشيل: "تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران. الجيش الأميركي بأكمله يراقب وينتظر. لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجددًا... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق لي أن رأيت".

