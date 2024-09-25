روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن دينيس بوشيلين، وهو الحاكم الذي عينته روسيا على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، قوله إن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوكراينسك في المنطقة.