الجيش الإسرائيلي: مقاتلات اعترضت طائرة مسيرة دخلت من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن مقاتلات الجيش اعترضت طائرة مسيرة جنوبي بحيرة طبرية دخلت المجال الجوي من سوريا.



وقال الجيش: "اعترضت طائرة حربية مسيرة... أطلقت من جهة الشرق واخترقت الأجواء الإسرائيلية عبر سوريا. لم تقع إصابات أو أضرار".