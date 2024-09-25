مصر والأردن والعراق تحذّر من أن إسرائيل "تدفع المنطقة الى حرب شاملة"

حذّرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك الأربعاء من أن إسرائيل "تدفع المنطقة الى حرب شاملة"، مع مواصلتها الحرب في قطاع غزة، وتصعيدها القصف الجوي ضد أهداف لحزب الله في لبنان.



وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا "التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما دان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".