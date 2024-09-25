خامنئي: قتل قيادات كبيرة في حزب الله لن يركعه

أكد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء أن قتل قيادات كبيرة في حزب الله لن يركعه.



وجاءت التعليقات في الوقت الذي فاقمت فيه الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.