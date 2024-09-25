الحكومة اليابانية تؤكد أن الصين لم تبلغها مسبقا بتجربتها الصاروخية

أكدت الحكومة اليابانية أن الصين لم تبلغها مسبقا بالتجربة التي أجرتها على صاروخ بالستي عابر للقارات في المحيط الهادئ.



وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: "لم يكن ثمة إشعار مسبق من الجانب الصيني" بشأن هذه التجربة.



وكانت وزارة الدفاع الصينية أفادت بأنّ "الدول المعنية" بهذه التجربة، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تم إبلاغها "مسبقا".