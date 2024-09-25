الكرملين: بوتين سيترأس إجتماعًا بشأن الردع النووي اليوم

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء بشأن الردع النووي.



ولم يدل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأي تفاصيل أخرى.



وقالت روسيا إنها بصدد مراجعة عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي قد تلجأ فيها إلى استخدام الأسلحة النووية.