روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على قريتين أخريين في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم قوّاته باتّجاه مركز لوجستي مهم للقوات الأوكرانية.



وأفادت وزارة الدفاع في موسكو في بيان على تلغرام بأن قواتها "حررت منطقتي أوستروي وغريغوروفكا" في منطقة دونيتسك.