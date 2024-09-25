التفاصيل عن الداخل الإسرائيلي والمناطق التي استهدفها حزب الله

استفاق الاسرائيليون على استهداف تل ابيب اذ أعلن حزب الله إطلاق صاروخ بالستي نحو تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء التصعيد، مستهدفًا مقرًا لجهاز الموساد.



هذه التفاصيل عن الداخل الاسرائيلي والمناطق التي استهدفها حزب الله مباشرة.

