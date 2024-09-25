قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد للمناورة والتحرك

نقل بيان للجيش الإسرائيلي اليوم عن قائد القيادة الشمالية بالجيش القول إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من حملتها ويجب أن تكون مستعدة "للمناورة والتحرك".



ولم يحدد البيان ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى توغل بري محتمل في جنوب لبنان.