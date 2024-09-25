البيت الأبيض: أميركا قلقة للغاية من أنباء هجوم حزب الله على المخابرات الإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تحدثت عن هجوم صاروخي شنه حزب الله على جهاز المخابرات الإسرائيلي.



وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد مع ذلك أن الحل الدبلوماسي يمكن أن يخفف من حدة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وقال كيربي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن: "إنه أمر مقلق للغاية. هناك أدلة مرة أخرى... على أن إسرائيل تواجه تهديدا من جماعة إرهابية مدعومة من إيران".



وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



وقال: "ينبغي ألا تعيش أي دولة تحت وطأة هذه التهديدات على حدودها مباشرة".