اليونان وتركيا تستكشفان إمكانية إجراء محادثات بشأن الحدود البحرية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن اليونان وتركيا ستبحثان ما إذا كان بإمكانهما بدء محادثات بهدف ترسيم الحدود البحرية.



وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف منذ عقود بشأن قضايا منها المجال الجوي ونزاعات تتعلق بالحقوق البحرية وقبرص المنقسمة عرقيا.



ويعد الاتفاق على نقطة بداية ونهاية الحدود البحرية أمرا مهما لتحديد الحقوق فيما يتعلق باحتياطيات الغاز المحتملة ومشاريع البنية التحتية للطاقة.



وهدأ التوتر بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، واتفقتا العام الماضي على تحسين علاقتهما وتعهدتا بالتواصل المستمر والسعي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة بين قواتهما العسكرية للتصدي لمصادر التوتر، وحل القضايا التي أدت إلى نشوب خلافات بينهما.



والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك وناقشا العلاقات الثنائية، وفقا لبيانات من الرئاسة التركية ووزارة الخارجية اليونانية.



وقال وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابتريتيس إن الزعيمين كلفا وزيري خارجية البلدين باستكشاف ما إذا كانت الظروف مواتية لبدء المناقشات بشأن ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.



وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن وزيري خارجية البلدين سيبدآن الاستعدادات لعقد اجتماع رفيع المستوى في أنقرة في كانون الثاني.