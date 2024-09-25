الجيش الإسرائيلي سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط للجبهة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستدعي لواءين إضافيين من قوات الاحتياط لتنفيذ مهام عملياتية على الجبهة الشمالية، وذلك بعد أيام من هجمات جوية متصاعدة قصفت أهدافا لحزب الله في مناطق متعددة من لبنان.



وقال الجيش في بيان: "استدعاء اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد "حزب الله"، وحماية مواطني إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".