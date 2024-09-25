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زيلينسكي يؤكد في الأمم المتحدة أن اوكرانيا "لن تقبل ابدا" باتفاق سلام يفرض عليها
أخبار دولية
2024-09-25 | 10:31
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زيلينسكي يؤكد في الأمم المتحدة أن اوكرانيا "لن تقبل ابدا" باتفاق سلام يفرض عليها
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من على منبر الأمم المتحدة أن بلاده التي تخوض حربا مع روسيا "لن تقبل أبدا" باتفاق سلام "تفرضه" عليها القوى الكبرى.
وندد زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بــ"الحروب الاستعمارية ومؤامرات القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة"، مشددا على ان "الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا" باتفاق سلام محتمل مع موسكو "يفرض" عليهم.
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