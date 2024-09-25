بلينكن: خطر التصعيد في المنطقة حاد ونركز عى الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "خطر التصعيد في المنطقة حاد"، موضحا أننا "نركز عى الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار".وأكد بلينكن أننا "نعمل بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية".وحث الجميع على "استخدام النفوذ الذي لدينا للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد"، لافتاً الى أنه "يتعين علينا التنسيق والعمل معا لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران".وأضاف: "ممتنون لشركائنا خصوصا قطر ومصر على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".