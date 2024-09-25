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بايدن: هناك إمكانية لتسوية صراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله

أخبار دولية
2024-09-25 | 12:03
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بايدن: هناك إمكانية لتسوية صراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله
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بايدن: هناك إمكانية لتسوية صراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط،ن مؤكدا في الوقت عينه أن "هناك أيضا إمكانية لتسوية صراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله".
 
ورأى بايدن، في برنامج تبثه قناة إيه.بي.سي، أن "نشوب حرب شاملة ممكن، لكنني أعتقد أن هناك أيضا فرصة، ما زلنا نعمل من أجل التوصل إلى تسوية يمكن أن تغير المنطقة بأكملها تغييرا جذريا".

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