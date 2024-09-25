نتنياهو تعهد بإعادة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية إلى منازلهم

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم، مشددا على أن حزب الله يتعرض لضربة أقوى مما يمكن أن يتخيل.



وقال في رسالة مصورة قصيرة، لم يعلق فيها على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار: "لا

يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن كل ما نقوم به، لكن أستطيع أن أخبركم بشيء واحد وهو أننا مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم".

