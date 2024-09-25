الولايات المتحدة توافق على بيع مصر صواريخ بأكثر من 700 مليون دولار

الولايات المتحدة توافق على بيع مصر صواريخ بأكثر من 700 مليون دولار

ثلاثة قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحًا في هجوم روسي على خاركيف