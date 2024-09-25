بوتين: روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، وإن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.

