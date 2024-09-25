ماكرون في الأمم المتحدة: لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وزير الخارجية الفرنسي الجديد سيتوجه إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل في إطار الجهود الرامية إلى الحيلولة دون اندلاع حرب، داعيا إسرائيل وحزب الله إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.



وشدد، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه "لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان".



وطالب الرئيس الفرنسي إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.



كما طالب من جهة أخرى بوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" في غزة.



واعتبر أن "الحرب الإسرائيلية الدامية طالت أكثر من اللازم".



ورأى ماكرون أن "ليس هناك أي تبرير" لمقتل آلاف من المدنيين.