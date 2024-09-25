"كتائب حزب الله" العراق يدعو إلى "زيادة حجم العمليات" ضد إسرائيل والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أيلات

دعا فصيل "كتائب حزب الله" المسلّح في العراق إلى "زيادة منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها" لإسرائيل، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف ما يقول إنها أهداف لحزب الله في أنحاء مختلفة من لبنان.



وتمن أبو علي العسكري المتحدث باسم "كتائب حزب الله" في بيان "من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق الداعمة لفلسطين ولبنان أن تزيد من منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها للعدو (...) لتكون أكثر إيلاما في هذه الحرب المعقّدة".



وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، تبنّت فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" هجوما "بالطيران المسيّر" على مدينة إيلات في إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أُطلقت من الشرق ورصد سقوط أخرى في المنطقة.



وقال التشكيل في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء (...) بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في أم الرشراش ايلات المحتلة"، وذلك "نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".



وأشار الجيش الإسرائيلي من جهته إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.