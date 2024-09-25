البنتاغون: عملية برية إسرائيلية في لبنان لا تبدو "وشيكة"

أعلن البنتاغون أن عملية برية إسرائيلية داخل لبنان لا تبدو "وشيكة"، وذلك بعدما أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قواته بالاستعداد لهجوم بري محتمل ضد حزب الله.



واشارت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين إلى أنه "لا يبدو أنه أمر وشيك"، في إشارة الى توغل اسرائيلي محتمل داخل لبنان.