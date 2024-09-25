كيربي: لا يوجد ما يشير إلى أن إيران مهتمة بحرب شاملة في الشرق الأوسط

اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران مهتمة بحرب شاملة في الشرق الأوسط.



وأكد أن الولايات المتحدة لديها "قدرات ردع ودفاع كبيرة" في المنطقة، وعززت تلك القدرات في الأيام القليلة الماضية.