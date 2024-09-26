سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا فشلت الدبلوماسية في السماح لشعبنا بالعودة إلى ديارهم فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا

أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن بلاده تفضّل استخدام القنوات الدبلوماسية لتأمين حدودها الشمالية مع لبنان، لكنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله.



وقال السفير داني دانون: "إذا فشلت الدبلوماسية في السماح لشعبنا بالعودة إلى ديارهم، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي".



وأضاف: "إذا تمكنّا من تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية، فسيكون ذلك أفضل لإسرائيل، وسيكون أفضل للبنان".