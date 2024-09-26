ترامب: هناك محاولتان لاغتيالي وربما تكون إيران متورطة فيهما

ترامب يتهم إيران بالضلوع في محاولة اغتياله من دون دليل

أعلن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأربعاء، أن إيران ربما كانت وراء محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه إذا أصبح رئيسا وهددت دولة أخرى مرشحا للرئاسة الأميركية فإنها تخاطر "بالتحول إلى ركام".



وأدلى ترامب بتلك التعليقات خلال فعالية انتخابية بعد أن أطلعه مسؤولون في المخابرات الأميركية في اليوم السابق على "تهديدات حقيقية ومحددة من إيران باغتياله"، وذلك وفقا لحملته.



وتحقق السلطات الاتحادية في محاولة اغتيال استهدفت ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا في منتصف أيلول، وأخرى في تجمع انتخابي في بنسلفانيا في تموز.



ولم ترد أي تلميحات علنية من وكالات إنفاذ القانون على تورط إيران أو أي قوة أجنبية أخرى في أي من الواقعتين.



وقال ترامب: "كانت هناك محاولتان لاغتيالي نعلم بهما، وربما تكون إيران متورطة فيهما أو لا تكون متورطة، ولكن من المحتمل أن تكون كذلك، لكنني لا أعرف حقا".



وأضاف: "تعرضنا لتهديدات مباشرة من إيران، وأرى أن عليكم أن تبلغوهم... أنه إذا قاموا بأي هجمات على رؤساء سابقين أو مرشحين للرئاسة، فإن بلدهم سيتحول إلى ركام".