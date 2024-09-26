واشنطن تعلن مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 375 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هايمارس، وقنابل عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.



وقال بلينكن في بيان إنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بدفاع أوكرانيا عن نفسها ضدّ العدوان الروسي الوحشي"، موضحا أنّ واشنطن "سترسل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".