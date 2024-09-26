صندوق النقد يوافق على قرض لباكستان بقيمة سبعة مليارات دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.



وأوضح الصندوق في بيان، أنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"خلق الظروف لنمو أقوى".