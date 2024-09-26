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تايوان ترصد حول الجزيرة 43 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية
أخبار دولية
2024-09-26 | 02:19
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تايوان ترصد حول الجزيرة 43 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 43 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ 34 طائرات من هذه الطائرات "عبرت الخط المتوسط ودخلت جنوب غرب وشرق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية".
وأضافت أنّ هذه التحرّكات حدثت خلال فترة 24 ساعة انتهت عند الساعة 6:00 من صباح" الخميس (22,00 ت غ الأربعاء).
وأضافت: "لقد رصدنا الوضع وتعاملنا معه كما ينبغي".
وأتى هذا التطور بعيد إعلان وسائل إعلام يابانية أنّ سفينة حربية يابانية عبرت الأربعاء مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها، بالقوة إن لزم الأمر.
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