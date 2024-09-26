الصين تؤكد أن تجربتها البالستية روتينية وسياستها النووية لم تتغير

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ في مؤتمر صحافي في بكين إن "إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات هو لاختبار أسلحتنا وأدائنا التدريبي. إنه ترتيب مشروع وروتيني للتدريب العسكري".



وأضاف: "السياسة النووية للصين مستقرة للغاية ومتسقة ويمكن التنبؤ بها. نحن نتبع بدقة سياسة نووية بألا نكون مبادرين لاستخدام الأسلحة النووية ونسعى إلى استراتيجية نووية للدفاع عن النفس".



وأصر المتحدث على أن "بكين لا تسعى إلى "سباق تسلح ووعدت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة".



وأشار إلى أن "الصين ستستمر في الحفاظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن القومي".