الجيش السوداني يخوض قتالًا شرسًا ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم

يخوض الجيش السوداني "قتالًا شرسًا" مع قوات الدعم السريع "داخل الخرطوم" الخميس، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرانس برس، بينما تحدث شهود عيان عن غارات جوية وقصف في أنحاء العاصمة.



وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قواتنا تخوض قتالًا شرسًا مع المليشيا المتمردة داخل الخرطوم"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش عبرت جسرين رئيسيين فوق نهر النيل الفاصل بين أجزاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وأفاد السكان بأن المواجهات بدأت فجرًا.

