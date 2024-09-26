وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار مع حزب الله قبل تحقيق النصر

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أي تهدئة مع حزب الله اللبناني قبل تحقيق "النصر"، وذلك بعدما اقترحت وحلفاؤها وقفًا لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بعد التصعيد بين الطرفين خلال الأيام الماضية.



وكتب كاتس في منشور على منصة إكس: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال. سنواصل القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية بكل قوتنا حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم".

