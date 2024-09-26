مقتل 46 شخصًا غرقًا خلال مهرجان ديني هندوسي في الهند

قضى 46 شخصًا على الأقل بينهم 37 طفلًا غرقًا خلال مشاركتهم في مهرجان ديني في شرق الهند، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي وكالة فرانس برس الخميس.



وأوضح المسؤول في هيئة إدارة الكوارث في بهار أن المشاركين في المهرجان قضوا في حوادث غرق متفرقة في الولاية أثناء الغطس في أنهر ارتفع منسوب المياه فيها جراء فيضانات وقعت مؤخرًا.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "هؤلاء الناس تجاهلوا الارتفاع الخطير في منسوب الأنهار والمسطحات المائية عندما غطسوا للاحتفال".