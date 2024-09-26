بايدن يدعو إلى عقد قمة في ألمانيا لعشرات الدول الحليفة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عقد اجتماع قمة لخمسين من حلفاء أوكرانيا في تشرين الأول في ألمانيا.



وقال في بيان: "سأعقد اجتماعًا على مستوى القادة لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في ألمانيا الشهر المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".