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o
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الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-09-26 | 07:58
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الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة في شرق أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مدينة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مواصلة بذلك تقدمها المستمر منذ أشهر على حساب قوات كييف في هذه المنطقة.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن الجيش "حرّر" مدينة أوكراينسك التي كان يقطنها نحو 10 آلاف نسمة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
وتقع أوكراينسك على مقربة من سيليدوفي وكوراخوفي، وهما مدينتان أخريان تقترب منهما قوات موسكو.
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