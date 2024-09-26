إيران تنفي استهداف مسؤولين أميركيين سابقين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاتهامات الموجهة لإيران باستهداف مسؤولين أميركيين سابقين لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران دون دليل بالمسؤولية عن محاولتين لاغتياله.