الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نحو أربعين صاروخا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو أربعين صاروخا من لبنان خلال دقيقتين بعد ظهر الخميس.وقال الجيش: "تم رصد نحو 40 صاروخا اطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية" بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل اعتبارا من الساعة 16,06 (13,06 ت غ)، مضيفا أنه تم اعتراض عدد منها.